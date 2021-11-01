МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Тариф на газ в Молдавии для рядовых потребителей может вырасти минимум в два раза, это автоматически вызовет рост цен на продукты и услуги, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. В Молдавии ждут роста тарифов на газ для населения в ноябре

"Наши специалисты, которые провели расчеты, исходя из имеющейся информации, считают, что тариф может вырасти минимум в два раза, сейчас мы платим 4,3 лея (25 центов), но можем платить от 8 до 13-14 леев (45-80 центов). Это очень много, я думаю, что это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям, это создаст проблему для производителей и вызовет рост цен на все", — заявил Додон в эфире местного телеканала Prime.

Тем не менее, он полагает, что правительство Молдавии получило хороший контракт в существующих условиях. По его словам, условия соглашения могли быть лучше, если бы власти приступили к обсуждению условий продления контракта в августе, а не в середине сентября.

Додон подчеркнул, что власти сейчас должны уделить особое внимание механизмам компенсации для социально уязвимых категорий граждан, чтобы на них не так сильно отразилось прогнозируемое повышение тарифа.

Россия проявила понимание в переговорах с Молдавией и доказала, что является настоящим другом республики, продлив контракт на поставку газа, заявил Додон.

"Я считаю, что Россия и Молдавия нашли компромисс и пошли на взаимные уступки, продлив контракт на поставки газа. Россия в очередной раз проявила понимание и несмотря на негативные комментарии из Кишинева доказала, что является настоящим другом Молдавии", — заявил экс-президент в эфире местного телеканала Prime.

Он предположил, что руководство России решило поддержать не нынешнюю власть республики, а жителей Молдавии. Додон поблагодарил Россию за то, что стороны все же смогли договориться и Кишинев не остался без газа.

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.