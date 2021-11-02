МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на внутреннем казахстанском рынке авиатоплива, об остром дефиците которого в конце октября заявил ряд участников авиаиндустрии, стабилизируется и находится на контроле профильных ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики. Россия и Казахстан обсудят торгово-экономическое партнерство

В Казахстане в конце октября возник дефицит авиационного топлива. Об острой нехватке авиакеросина заявили аэропорты Нур-Султана и Алма-Аты, а также крупная авиакомпания SCAT. МИИР отмечало, что "на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросина для аэропортов и авиакомпаний" в связи с ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ), которые планировалось завершить к 9 ноября. В свою очередь ПНХЗ 28 октября сообщил, что досрочно завершил ремонт и заявил о готовности приступить к работе с 1 ноября.

"По авиатопливу ситуация стабилизируется. В настоящее время вопрос находится на контроле у министерства энергетики и МИИР", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Минэнерго РИА Новости проинформировали, что ведомством "в целях обеспечения бесперебойной работы авиапредприятий поручено поставщикам нефти и нефтеперерабатывающим заводам принять меры по отгрузке авиатоплива отечественным авиакомпаниям и аэропортам в приоритетном порядке". "Руководство ведомства держит ситуацию на контроле", — добавила пресс-служба.

О том, что текущие запасы авиационного топлива позволяют бесперебойно выполнять полеты агентству подтвердили в авиакомпании SCAT. "Рейсы все выполняются. Работаем в штатном режиме", — сказала представитель пресс-службы авиакомпании.

Между тем в пресс-службе аэропорта Алма-Аты — крупнейшего города республики — РИА Новости сообщили, что дефицит авиатоплива все еще сохраняется. "На сегодняшний день ситуация не изменилась. Последний наш комментарий в силе", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы воздушной гавани Найля Жабагина.

Аэропорт Алма-Аты 28 октября сообщал, что из-за возникшего на рынке Казахстана дефицита авиационного топлива вводит ограничение на заправку чартерных рейсов. Пресс-служба аэропорта Нур-Султана в тот же день информировала, что в результате совместных действий с министерством индустрии и инфраструктурного развития и министерством энергетики критическая ситуация с поставками топлива была предотвращена.