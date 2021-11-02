МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина не переживет еще один отопительный сезон при нынешних ценах на газ и уголь. Молдавия вернет Украине и Румынии одолженный ранее газ

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.

По мнению Климкина, будущая зима будет для Украины очень сложной, однако он надеется, что исход будет благоприятным.

"Я очень надеюсь, что мы пропетляем, я сознательно использую это слово. Но скажу очень простую вещь: при таких условиях, как сегодня, при цене на уголь в 300 долларов (и это исторический максимум), при цене на газ, вообще непонятной, поскольку Азия просто сумасшедшими темпами развивается сейчас, мы следующий сезон точно, 100% не пропетляем. И если будем жить так, как мы сегодня живем, то шансов у нас нет. А относительно "Северного потока 2", снова возвращаюсь, нам надо с Европейским союзом договариваться, что мы важны для их энергетической безопасности", — сказал он в интервью "Радио НВ".

Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные Spot TTF.