МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Существует возможность, что Молдавия в следующем году сможет заключить новый контракт с "Газпромом", который заменит действующее соглашение, заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключен в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего в следующем году, обсудить подписание нового контракта с "Газпромом", который заменит действующий", — заявил Чебан в эфире телеканала N4.

Он добавил, что "Газпром" и "Молдовагаз" впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить все существующие проблемы. Это позволяет надеяться, что стороны смогут найти и решение имеющихся проблем.