МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел встречу в Глазго с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также заявил о намерении американской администрации укреплять ее энергобезопасность, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, встреча прошла на полях проходящей в эти дни в шотландском Глазго климатической конференции ООН (COP26).

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток 2"", — говорится в письменном заявлении представителя американского дипведомства.

Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

В октябре и действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев ждет от Германии реакции на "использование газа как оружия" Россией, и выражал надежду, что украинские "Нафтогаз" и Оператор ГТС будут участвовать в процессе сертификации оператора "Северного потока 2".

Свои домыслы о том, что РФ близка к тому, чтобы использовать энергопоставки в Европу как оружие, высказывал ранее и представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.

Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынки, это 11 миллиардов кубических метров газа, в отличие от США, которые недопоставили, заявлял во второй половине октября президент РФ Владимир Путин. "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.