МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Сербия надеется, что поставки российского газа в страну через Болгарию после аварии на участке газораспределительной сети компании "Булгартрансгаз" восстановятся до конца дня, сообщает телеканал N1.

Ранее болгарская газотранспортная компания сообщила, что завершила ремонтные работы на месте аварии, которая произошла в ночь на понедельник на газопроводе в районе села Ветрино (Варненская область) в Болгарии, прервав транзит российского газа в Сербию и Венгрию. Компания отмечала, что транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию будет возобновлена в полночь 2 ноября 2021 года.

"Это происходит (не удается восстановить поставки — ред) не по вине сербской стороны, произошла авария в Болгарии на старом газопроводе. Все должно было быть решено утром, произошли новые осложнения на болгарской стороне, мы в контакте с болгарскими коллегами, и я надеюсь, что до конца дня все будет решено", — ответила Михайлович на вопрос о поставках газа и произошедшей в Болгарии аварии.

Ранее в результате аварии на газопроводе, построенном в 1986-1988 годы, были серьезно повреждены две трубы, после чего сразу же сработала система защиты, отсоединившая поврежденный отсек.

В результате аварии никто не пострадал, однако компании был нанесен существенный материальный ущерб.

На место происшествия немедленно прибыли аварийные бригады "Булгартрансгаза", которые в понедельник начали работы на поврежденном участке газопровода. Исполнительный директор компании Владимир Малинов заверил, что прокачка газа будет восстановлена в кратчайшие сроки.

В результате аварии временно была прекращена транспортировка газа в Сербию и Венгрию, подача газа в Румынию частично возобновилась еще в понедельник. Перебоев в газоснабжении в Болгарии не было.

В Болгарию идут поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток", через который Россия экспортирует газ по дну Черного моря в Турцию, а затем часть направляет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Из Болгарии топливо по газотранспортной системе страны через различные точки распределяется дальше в Сербию, Венгрию, Румынию, Хорватию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину.