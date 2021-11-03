МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Власти Молдавии внесут поправки в законодательство, чтобы страна в будущем не осталась без запасов газа, если возникнет кризисная ситуация, заявила премьер Наталья Гаврилица. Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время топливного кризиса

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Компания "Молдовагаз" сообщала о падении давлении в трубопроводе и призывала граждан экономить, а предприятия — переходить на альтернативное топливо. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени. Мы введем поправки, которые обеспечат энергобезопасность страны", — заявила Гаврилица.

По ее словам, это необходимо чтобы в будущем, если возникнет угроза нового энергетического кризиса, страна не осталась без запасов газа и значительного резерва альтернативного топлива.

Долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России, заявила премьер страны.

"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", — сказала Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ шантажом.

Гаврилица заявила, что намерена приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.

"Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение затянулось. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Цены на газ, согласно контракту, формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Главными препятствиями для достижения нового соглашения стали разногласия сторон по поводу справедливой цены, которой в новом контракте хотела добиться Молдавия, и задолженности молдавских потребителей за предыдущие поставки, которую хочет вернуть "Газпром". По оценке компании, долги за газ с учетом просрочки достигли 709 миллионов долларов.

В итоге "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Цена поставок при этом выросла с 200 долларов за тысячу кубометров до 790 долларов в соответствии рыночным условиям.