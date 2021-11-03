Премьер: власти Молдавии изменят законы, чтобы страна не осталась без запасов газа
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Власти Молдавии внесут поправки в законодательство, чтобы страна в будущем не осталась без запасов газа, если возникнет кризисная ситуация, заявила премьер Наталья Гаврилица.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Компания "Молдовагаз" сообщала о падении давлении в трубопроводе и призывала граждан экономить, а предприятия — переходить на альтернативное топливо. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
"Мы внесем поправки в законодательство, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, в том числе регламентировать обязательство иметь запасы природного газа на определенный период времени. Мы введем поправки, которые обеспечат энергобезопасность страны", — заявила Гаврилица.
По ее словам, это необходимо чтобы в будущем, если возникнет угроза нового энергетического кризиса, страна не осталась без запасов газа и значительного резерва альтернативного топлива.
Долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России, заявила премьер страны.
"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", — сказала Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV, отвечая на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ шантажом.
Гаврилица заявила, что намерена приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.
"Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение затянулось. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Цены на газ, согласно контракту, формировались в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
Главными препятствиями для достижения нового соглашения стали разногласия сторон по поводу справедливой цены, которой в новом контракте хотела добиться Молдавия, и задолженности молдавских потребителей за предыдущие поставки, которую хочет вернуть "Газпром". По оценке компании, долги за газ с учетом просрочки достигли 709 миллионов долларов.
В итоге "Газпром" и "Молдовагаз" 30 сентября подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдавии. Цена поставок при этом выросла с 200 долларов за тысячу кубометров до 790 долларов в соответствии рыночным условиям.
https://1prime.ru/energy/20211103/835129971.html