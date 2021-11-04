БРЮССЕЛЬ, 4 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз и США будут совместно работать над прекращением их зависимости от ископаемого топлива, написала на своей страничке в соцсети Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК+

"Было приятно начать второй день (климатической — ред.) конференции COP26 с моей американской коллегой — министром энергетики Дженнифер Грэнхолм. Текущие события на мировых энергетических рынках снова подчеркивают необходимость положить конец нашей зависимости от ископаемого топлива. Мы будем работать вместе, чтобы это произошло", — написала она.

ЕС столкнулся с сильным ростом цен на газ, которые привели к серьезному удорожанию электроэнергии. Еврокомиссия считает, что это хороший показатель того, что ЕС необходимо увеличивать использование энергии из возобновляемых источников, цены на которую не демонстрировали таких скачков, как стоимость газа. ЕС в целом нужно сокращать зависимость от ископаемого топлива, заявляла глава ЕК.

Евросоюз ранее уже обязался стать "климатически нейтральным" к середине века, что подразумевает увеличение использования возобновляемых источников энергии и снижение потребления ископаемого топлива. Однако реализация этой стратегии требует вложения триллионов евро. Также Еврокомиссия хочет, чтобы частично инвестиции в ЕС для восстановления экономики союза от кризиса, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, шли в развитие "зеленой" энергии.