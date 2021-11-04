Депутат Рады Герус заявил о блокировке Россией ноябрьских поставок угля из Казахстана на Украину
КИЕВ, 4 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре.
"Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ", — написал депутат в Telegram в четверг. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.
В конце октября Герус же заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, и вся страна зимой будет с теплом.
https://1prime.ru/energy/20211104/835136837.html