КИЕВ, 4 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. На Украине заявили, что Россия снизила поставки сжиженного газа в страну

"Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ", — написал депутат в Telegram в четверг. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

В конце октября Герус же заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, и вся страна зимой будет с теплом.