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2021-11-04T17:59:57+03:00

2021-11-04T17:57:00+03:00

2021

https://1prime.ru/energy/20211104/835137020.html

Путин рассказал о спорах с Белоруссией по нефти и газу

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

Вопросы нефти и газа вызывают споры между Россией и Белоруссией, заявил президент РФ Владимир Путин. Однако странам удалось достигнуть в этой сфере очень серьезного прогресса,... ПРАЙМ, 04.11.2021

энергетика, новости, белоруссия, россия, нефть, газ, энергетика, владимир путин

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60