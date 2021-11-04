МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Вопросы нефти и газа вызывают споры между Россией и Белоруссией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Однако странам удалось достигнуть в этой сфере очень серьезного прогресса, подчеркнул он.