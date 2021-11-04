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https://1prime.ru/energy/20211104/835137020.html
Путин рассказал о спорах с Белоруссией по нефти и газу
Энергетика
Новости
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Вопросы нефти и газа вызывают споры между Россией и Белоруссией, заявил президент РФ Владимир Путин. Однако странам удалось достигнуть в этой сфере очень серьезного прогресса,... ПРАЙМ, 04.11.2021
энергетика, новости, белоруссия, россия, нефть, газ, энергетика, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Вопросы нефти и газа вызывают споры между Россией и Белоруссией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Однако странам удалось достигнуть в этой сфере очень серьезного прогресса, подчеркнул он.