КИЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блокирование Россией поставок угля из Казахстана создает большой вызов для Украины зимой, но Киев сможет с этим справиться. Стоимость газа в Европе приближается к $900 за тысячу кубометров

"Уже известно о запрете по углю, относительно ввоза на Украину со стороны РФ. Буквально вчера появилась информация, что по углю, который импортируется из Казахстана, создаются искусственные препятствия, по возможности его импорта на Украину. Поэтому мы понимаем, что это действительно большой вызов прохождения именно этой зимы. Но мы абсолютно уверены, что мы пройдем спокойно и выйдем еще крепче из этого отопительного сезона", — заявил Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекратила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. В пятницу в Нур-Султане опровергли заявление Киева о блокировке Россией транзита угля из Казахстана.