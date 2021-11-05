МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Cheniere Energy Inc. заключила долгосрочное соглашение о продаже сжиженного природного газа (СПГ) китайской химической корпорацией Sinochem Group, которая обязалась покупать от 0,9 миллиона тонн СПГ в год в течение семнадцати с половиной лет, говорится в сообщении американской компании.

"Cheniere Energy объявила сегодня, что ее дочерняя Cheniere Marketing, LLC заключила соглашение купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с Sinochem Group Co", — говорится в сообщении.

Sinochem обязалась с июля 2022 года приобретать 0,9 миллиона тонн в год, с последующим увеличением этого объема до 1,8 миллиона тонн в год. В сообщении уточняется, что соглашение заключается примерно на 17,5 лет.

Cheniere Energy — крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа в США. Компании принадлежит терминал Sabine Pass в штате Луизиана, в рамках которого работают пять производственных линий проектной мощностью 25 миллионов тонн СПГ в год. Строится шестая линия на еще 5 миллионов тонн, ее запуск ожидается в 2022 году.

В штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi, в рамках которого введены в эксплуатацию три линии проектной мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода на примерно 10 миллионов тонн СПГ в год в рамках проекта Corpus Christi Stage 3, который подразумевает строительство еще семь линий сжижения средней тоннажности.