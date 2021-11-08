МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. По состоянию на понедельник 93% жилищного фонда и 85% объектов социальной сферы по всей Украине подключено к отоплению, сообщила замминистра развития общин и территорий страны Наталья Хоцянивская.

"На утро 8 ноября 93% жилищного фонда по всей Украине подключено к отоплению и 85% — объектов социальной сферы. В Одесской и Херсонской областях этот показатель является значительно ниже, и это связано с климатическими условиями. Сегодня в этих регионах еще соблюдается достаточно высокая среднесуточная температура", — сказала замминистра на брифинге.

По ее словам, на 100% подключен жилищный фонд в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.