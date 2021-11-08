МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в телефонном разговоре положительно отметили вклад России как надежного поставщика энергоресурсов на греческий рынок, сообщил МИД РФ.

"Положительно отмечен вклад России как надежного, проверенного временем поставщика энергоресурсов на греческий рынок", — говорится в сообщении ведомства.

Стороны также подчеркнули востребованность своевременного проведения XIII сессии Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и заседаний ее рабочих групп.

Кроме того, Лавров и Дендиас выразили настрой на реализацию насыщенной программы Года истории Россия – Греция.