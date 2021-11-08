США высказались о возможности принятия мер по стабилизации цен на топливо
Белый дом: США следят за ценами на топливо, но объявлять меры их стабилизации пока рано
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американская администрация отслеживает ситуацию с растущими ценами на топливо, но пока не может говорить о конкретных мерах для их стабилизации, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы мониторим цены и добиваемся того, чтобы иметь рычаги влияния, которые можно задействовать. Но пока мне нечем с вами поделиться", — ответила она на вопрос журналистов.
Американские власти обвиняют в росте цен страны ОПЕК и говорят, что те остались глухи к призывам нарастить поставки нефти. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне не исключила товарных интервенций из стратегического резерва для снижения стоимости топлива.
https://1prime.ru/energy/20211108/835154662.html
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