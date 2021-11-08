МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Американская администрация отслеживает ситуацию с растущими ценами на топливо, но пока не может говорить о конкретных мерах для их стабилизации, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы мониторим цены и добиваемся того, чтобы иметь рычаги влияния, которые можно задействовать. Но пока мне нечем с вами поделиться", — ответила она на вопрос журналистов.

Американские власти обвиняют в росте цен страны ОПЕК и говорят, что те остались глухи к призывам нарастить поставки нефти. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне не исключила товарных интервенций из стратегического резерва для снижения стоимости топлива.