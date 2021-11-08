МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинское Минэнерго и голландская компания ЕР UKRAINE B.V. подписали соглашения, подразумевающие распределение продукции по участкам "Грунивский" и "Ахтырский". По примерным рассчетам, инвестиции составят как минимум $57,5 млн, говоритсяна сайте минэнерго. Украина нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии

"Сегодня Министерство энергетики Украины и голландская компания ЕР UKRAINE B.V. (основателями которой являются EP Power Europe, a.s (Чехия) и NAFTA a.s (Словакия)) подписали соглашения о распределении продукции по двум участкам — Грунивский и Ахтырский", — говорится в заявлении.

Со стороны министерства соглашения подписал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, от компании-инвестора — уполномоченный представитель Любомир Копчик.

Церемония состоялась в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко, посла Республики Словакия Марека Шафина и посла Чешской Республики Радека Матулы.

"Подписание этих соглашений — это серьезный этап сотрудничества, которое очень важно для наших стран", — отметил министр энергетики Украины Гермаа Галущенко.

Как уточняется, срок реализации сделок составляет 50 лет.

В минэнерго напомнили, что в конце 2020 — начале 2021 года впервые за последние девять лет были подписаны соглашения о распределении продукции (СРП). СРП было заключено с пятью компаниями по 8 участкам.