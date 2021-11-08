Украина подписала два контракта о добыче углеводородов на сумму в $57,5 миллиона
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинское Минэнерго и голландская компания ЕР UKRAINE B.V. подписали соглашения, подразумевающие распределение продукции по участкам "Грунивский" и "Ахтырский". По примерным рассчетам, инвестиции составят как минимум $57,5 млн, говоритсяна сайте минэнерго.
"Сегодня Министерство энергетики Украины и голландская компания ЕР UKRAINE B.V. (основателями которой являются EP Power Europe, a.s (Чехия) и NAFTA a.s (Словакия)) подписали соглашения о распределении продукции по двум участкам — Грунивский и Ахтырский", — говорится в заявлении.
Со стороны министерства соглашения подписал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, от компании-инвестора — уполномоченный представитель Любомир Копчик.
Церемония состоялась в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко, посла Республики Словакия Марека Шафина и посла Чешской Республики Радека Матулы.
"Подписание этих соглашений — это серьезный этап сотрудничества, которое очень важно для наших стран", — отметил министр энергетики Украины Гермаа Галущенко.
Как уточняется, срок реализации сделок составляет 50 лет.
В минэнерго напомнили, что в конце 2020 — начале 2021 года впервые за последние девять лет были подписаны соглашения о распределении продукции (СРП). СРП было заключено с пятью компаниями по 8 участкам.
https://1prime.ru/energy/20211108/835154810.html