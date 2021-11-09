МИНСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия продолжает экспорт электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, заявило в своем Тelegram-канале белорусское гособъединение "Белэнерго". Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Уточняется, что поставки осуществляются в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами.

Ранее в СМИ попало письмо "Белэнерго" участникам энергетического рынка с уведомлением: с ноября компания не будет поставлять электроэнергию в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии 6 ноября, тогда он составлял 5 МВт.ч. За два дня страна нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии до 400 МВт.ч. Вместе с тем украинское издание "Экономическая правда" в понедельник сообщило, что участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" об остановке поставок электроэнергии, в частности, его получила НАЭК "Энергоатом".

По данным минэнерго Белоруссии, белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.