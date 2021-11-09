МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются более чем на 10%, опустились до 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов сегодня была чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров.

В течение дня цены колебались в районе 890-930 долларов, а к концу торговой сессии снизились, и на 19.41 мск их стоимость составляла 849,8 доллара, что более чем на 10% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня — примерно 950 долларов.