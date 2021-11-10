МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Совокупные затраты на электрификацию третьего этапа Восточного полигона составят примерно 1 триллион рублей, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов. Минэнерго России может продлить программу модернизации ТЭС

"Совокупные затраты третьего этапа, по предварительным расчетам, составят примерно 1 триллион рублей, потому что нужно генерацию снова строить, линии электропередачи", — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Шульгинов отметил, что затраты на электрификацию очень большие.

"Мы разработали мероприятия под первый этап расширения, потом сделали под второй. Это все требует расходов, строительства ЛЭП и так далее. И теперь третий этап. Если бы нам сразу сказали про три этапа, то мы бы сформировали более эффективную схему электрификации, это было бы как минимум дешевле", — добавил министр.