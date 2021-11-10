МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго РФ выступает за поддержку освоения запасов газа Надым-Пур-Тазовского региона, но точных параметров еще нет, заявил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсант". Минэнерго России выступает за доступ "Роснефти" к экспорту газа

"Мы поддерживаем освоение или стимулирование разработки истощенных месторождений газа, а также вовлечение более сложных запасов в разработку", — сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о том, какие меры поддержки обсуждает Минэнерго РФ для запасов газа Надым-Пур-Тазовского региона.

При этом он добавил, что точных параметров этой поддержки еще нет.

В сентябре издание со ссылкой на свои источники сообщало, что правительство может провести инвентаризацию запасов газовых месторождений Надым-Пур-Таза "Газпрома" и "Газпром нефти" и обсуждает меры дополнительной поддержки их разработки. Сообщалось, что в первую очередь речь может идти о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).