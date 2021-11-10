МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дефицит предложения на мировом рынке энергоносителей привел к формированию чувства страха, особенно этот фактор чувствителен для европейского рынка, однако воспринимать кризис в качестве "черного лебедя", несущего угрозу мировой экономике, не стоит, сказал в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер. Глава Минэнерго расскажет о развитии энергетической инфраструктуры страны

"Возникший дефицит предложения привел к формированию чувства страха. … Если мы говорим о ценах на природный газ в Европе, то здесь фактор страха особенно высок", — отметил он.

Эксперт не согласен, что текущий кризис является "черным лебедем". "В данном случае это нечто более цикличное и структурное, чем "черный лебедь". Главное опасение здесь заключается в том, что энергетический кризис носит структурный характер и что мы вступили в новый сырьевой суперцикл из-за недостаточного инвестирования. Мы с этим не согласны (что речь идет о "черном лебеде" – ред.)", — говорит он.

По его словам, рынок нефти имеет первостепенное значение для сырьевого суперцикла, так как этот рынок сталкивается с ограничениями по мощности. Сегодня поставки нефти ограничены политически благодаря сделке ОПЕК+ по поставкам, страны-производители по-прежнему обеспечивают значительный дефицит предложения на рынке, поясняет эксперт. Еврокомиссия: у угля нет будущего в энергетической системе ЕС

"Более того, мы наблюдаем, как страны ОПЕК+ продолжают инвестировать в нефтегазовую отрасль, а также видим, как производители сланцевой нефти в США существенно наращивают буровую активность, в большей степени со стороны частных и в меньшей степени со стороны государственных компаний", — добавляет он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.