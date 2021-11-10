МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим странам, заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. "Нефтебыки" по-прежнему сильны

США в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК+, на котором определялся объем добычи на декабрь, просили увеличить квоту на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегатов от членов альянса.

Вопреки этому было принято решение сохранить параметры. Как объяснял вице-премьер РФ Александр Новак, при принятии решения учитывался баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.

Эти требования США связаны с идеей, что текущая цена на нефть выступает сдерживающим фактором для ускоренного восстановления мировой экономики, пояснил Колобанов. При этом, по словам эксперта, наблюдаемые цены нельзя назвать высокими. Также нельзя говорить и о дефиците нефти, поскольку уровень коммерческих запасов сейчас существенно выше объема, фиксируемого до нефтяного кризиса конца 2014 года. Нефтяная жажда. Почему за нефть заплатят вдвое больше, чем сейчас

"Избыточное предложение со стороны ОПЕК+, опережающее текущий реальный спрос, может уронить цену ниже экономически обоснованного для добывающих стран уровня (как это было весной 2020 года), в результате чего выгоду получат преимущественно страны-импортеры этого вида сырья", — отметил эксперт.

"Страны ОПЕК+ внимательно следят за балансом спроса и предложения на рынке нефти и не заинтересованы в создании искусственного дефицита, который может разогнать цены на нефть до таких величин, когда это станет реальным ограничителем экономического развития", — объяснил эксперт ситуацию на рынке.

Кроме того, напомнил он, высокие цены на нефть ускоряют переход к низкоуглеродным, возобновляемым источникам энергии, что нефтедобывающим странам крайне нежелательно.

Аналитик при этом не исключил, что в краткосрочной перспективе всплески цен вполне возможны, особенно если возникнут какие-либо техногенные или природные факторы, ограничивающие добычу или поставки.

"Нельзя исключать, что "алармистские" заявления и прогнозы инвестиционных банков являются с их стороны элементом мягкого манипулирования рынком, ведь цена на нефть в значительной степени формируется не от реального спроса, а от ожиданий", — заключил Колобанов.