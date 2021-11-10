Эксперт Колобанов: ОПЕК+ не хочет слишком высоких цен на нефть, это повлечет рост цен на сырье
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Создание искусственного дефицита нефти на мировом рынке не входит в планы ОПЕК+, поскольку за этим последует рост стоимости сырья, не выгодный добывающим странам, заявил РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
"Нефтебыки" по-прежнему сильны
США в преддверии ноябрьского заседания ОПЕК+, на котором определялся объем добычи на декабрь, просили увеличить квоту на 600-800 тысяч баррелей в сутки вместо запланированных 400 тысяч, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на делегатов от членов альянса.
Вопреки этому было принято решение сохранить параметры. Как объяснял вице-премьер РФ Александр Новак, при принятии решения учитывался баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.
Эти требования США связаны с идеей, что текущая цена на нефть выступает сдерживающим фактором для ускоренного восстановления мировой экономики, пояснил Колобанов. При этом, по словам эксперта, наблюдаемые цены нельзя назвать высокими. Также нельзя говорить и о дефиците нефти, поскольку уровень коммерческих запасов сейчас существенно выше объема, фиксируемого до нефтяного кризиса конца 2014 года.
"Избыточное предложение со стороны ОПЕК+, опережающее текущий реальный спрос, может уронить цену ниже экономически обоснованного для добывающих стран уровня (как это было весной 2020 года), в результате чего выгоду получат преимущественно страны-импортеры этого вида сырья", — отметил эксперт.
"Страны ОПЕК+ внимательно следят за балансом спроса и предложения на рынке нефти и не заинтересованы в создании искусственного дефицита, который может разогнать цены на нефть до таких величин, когда это станет реальным ограничителем экономического развития", — объяснил эксперт ситуацию на рынке.
Кроме того, напомнил он, высокие цены на нефть ускоряют переход к низкоуглеродным, возобновляемым источникам энергии, что нефтедобывающим странам крайне нежелательно.
Аналитик при этом не исключил, что в краткосрочной перспективе всплески цен вполне возможны, особенно если возникнут какие-либо техногенные или природные факторы, ограничивающие добычу или поставки.
"Нельзя исключать, что "алармистские" заявления и прогнозы инвестиционных банков являются с их стороны элементом мягкого манипулирования рынком, ведь цена на нефть в значительной степени формируется не от реального спроса, а от ожиданий", — заключил Колобанов.
https://1prime.ru/energy/20211110/835179513.html