МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на полях конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата обсудили энергопереход и сделку ОПЕК+, сообщается на сайте кабмина.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов в области климатической повестки и энергоперехода. Подчеркнута важная роль сотрудничества России и стран ОПЕК+ в вопросе стабилизации мирового нефтяного рынка на протяжении последних пяти лет, а также большой потенциал для расширения сферы взаимодействия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Оверчук и Баркиндо обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов и обеспечения потребителей топливом по приемлемым ценам. Был также отмечен высокий потенциал в области технологической кооперации между странами ОПЕК+ и Россией.

Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.