МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на четверг дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, но опять выкупил часть на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.

Польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на четверг дополнительные транспортные мощности газопровода Ямал-Европа в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.

В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на четверг дополнительные мощности на гринце с Россией в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской ГТС на границе со Словакией по итогам прошедшего аукциона, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.

Таким образом, результаты прошедших аукционов повторяют транспортную схему "Газпрома" по прокачке газа в Европу через Польшу и Украину, которой он воспользовался в среду, и не предполагают дальнешего увеличения транзита.

Так, заявки на прокачку через украинскую ГТС сегодня указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок (109 миллионов кубметров). Увеличен по сравнению со вторником и поток газа через Польшу по Ямал-Европе (но он идет в рамках брони на ноябрь).

"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".