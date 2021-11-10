МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что новый тариф на газ в республике стал самым высоким за 30 лет и это является катастрофой для населения.

"Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ, он на среднем уровне европейских стран. Это катастрофа для экономики и населения Молдавии", — сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По его словам, население не сможет оплатить этот тариф, в этой ситуации без компенсаций обойтись невозможно. Додон прогнозирует, что в ближайшее время вырастет тариф на отопление, также может увеличиться стоимость электроэнергии.

Правительство Молдавии уже разработало пакет мер по компенсациям для граждан, законопроекты будут переданы в парламент на утверждение.

Помимо этого, Додон заявил, что новая формула покупки газа для республики может привести к тому, что через полгода республика будет получать газ по ценам выше, чем на мировом рынке.

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в сфере энергетики, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.

"Я знаю детали этой формулы, может оказаться так, что через полгода мы будем получать газ по ценам, которые окажутся выше рыночных. Новая формула хуже той, что у нас была ранее", — заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он уверен, что власти должны компенсировать разницу в тарифе в холодный период года для всех, в том числе и экономических агентов. В противном случае ожидается рост неплатежей со стороны населения. Кроме того, вырастет стоимость производства различных товаров, предприятия вынуждены будут экономить, сокращать количество сотрудников, что в итоге повлияет на поступления в государственный бюджет.