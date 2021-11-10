МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин обсудил с замминистра энергетики США Дэвидом Турком двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках G20 для дальнейшей стабилизации мирового рынка нефти, сообщило российское энергетическое ведомство.

Встреча состоялась на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

"В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка. Кроме того, Павел Сорокин и Дэвид Турк обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки", — сообщается в релизе.

Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ в мае прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом беспрецедентная ситуация на рынке и столь масштабная корректировка добычи тогда привели к тому, что совместные усилия альянс впервые предпринимал не в одиночку, а в диалоге с министрами энергетики "Большой двадцатки", включая США.

Сегодня Соединенные Штаты вновь призывают ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Но на этот раз поводом служат высокие цены на нефть, которые по мнению Вашингтона привели к рекордному уровню цен на бензин в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива.