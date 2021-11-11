МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Киев обновил текст меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы кредитования stand-by. Украина пообещала отказаться от практики ограничения цены на газ и услуги по поставкам тепла и горячей воды.

Как пишет РИА Новости в своей статье, населению Украины в нынешних условиях это грозит повышением цены кубометра газа с доставкой с нынешних 26-30 рублей и ожидающихся с 1 января 35-50 рублей примерно до 100.

"Приблизительно столько он сегодня стоит для украинской промышленности. Впрочем, этого "позитивчика" украинцам придется подождать до мая 2022 года. А до него нужно как-то пережить пока еще не начавшуюся зиму, в преддверии которой "положительные" новости в энергетической сфере сыплются на страну как из рога изобилия", — отмечает автор статьи.

8 ноября Украину встряхнуло письмо "Белэнерго" своим украинским контрагентам о том, что "с ноября поставки электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины осуществляться не будут". А "заключение новых рамочных контрактов также не планируется". Примечательно, что дата подписания этого документа совпала с моментом резкого наращивания Украиной импорта электричества из соседней страны. Если 6 ноября Киев забронировал пять мегаватт сечения Беларусь — Украина, а 7 ноября — 15, то 8 ноября — уже 400 мегаватт, а 9 и 10 ноября — по 415.

Текст письма вызвал непонимание, многочисленные толкования и уж точно нагнало страху — причем не только на рядовых украинцев, но и на экспертов. Только 9 ноября, после разъяснения "Белэнерго" о том, что документ был адресован определенному перечню контрагентов, с которыми ранее были заключены рамочные соглашения, а в целом контракт на поставку белорусские энергетики продолжат выполнять, ситуация несколько разрядилась.

Тем не менее, ситуация если и улеглась, то не до конца.

Первое. Представители властей Украины, подвесив страну на спасительный электропровод Белоруссии, все еще продолжают тыкать Лукашенко дули, при любом случае вспоминая о непризнании его легитимности. Это не помешало им уже выйти на стабильные суточные закупки десяти миллионов киловатт-час. И что пока не мешает Лукашенко эти поставки электроэнергии осуществлять.

Второе. Белорусские поставки — это все же не панацея для украинской энергосистемы. Их объемы ограничены мощностью сечения в 900 мегаватт. Сейчас этого достаточно, но хватит ли в дальнейшем — большой вопрос. "На самом деле, вполне может не хватить даже подключения российских мощностей, которые составляют 2,2 гигаватта.Запасы угля на складах украинских ТЭС продолжают стремительно таять. Министерство энергетики Украины, дабы скрыть катастрофическое состояние запасов, на днях даже отказалось от публикации единой сводной таблицы, заменив ее публикацией нескольких разрозненных диаграмм", — пишет автор.

И ситуация никак не отменяет того, что запасы на складах ТЭС упали уже ниже 450 тысяч тонн, а без учета Бурштынской ТЭС, работающей в условиях энергоострова, — ниже 350 тысяч тонн. При работе 30-32 энергоблоков ТЭС из 77 и среднесуточных температур выше нуля градусов Цельсия тепловая генерация потребляет около 70 тысяч тонн угля в сутки. Примерно на такой же объем сократились запасы за последнюю неделю.

С понижением температуры и подключением дополнительных энергоблоков потребление угля, разумеется, должно существенно вырасти. Но эти самые блоки еще надо подключить: 26 из них находятся на разного рода ремонтах либо вообще законсервированы. Еще два десятка — простаивают по причине полного отсутствия угля.

"И вот тут самое время вспомнить, что с ноября Украина перестала получать энергетический уголь от своего главного поставщика — России. В связи с растущим спросом внутри страны, согласно сообщению Минэкономразвития России. Ну и, возможно, по умолчанию — в связи с желанием помочь Украине поскорее выполнить свои обязательства об отказе от угля к 2040 году, под которыми недавно подписался Зеленский на климатическом саммите в Глазго", — рассуждает обозреватель.

При этом в Киеве заявили, что Россия запретила и транзит казахстанского угля, но позднее Казахстан это утверждение опроверг. В то же время там признали: некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны имеются.

Власти Украины утверждают: они не допустят веерных отключений электроэнергии ни при каких условиях.

Может и так. Но вот же дивное совпадение: по всей стране в последние недели многократно увеличилось количество плановых и аварийных отключений.