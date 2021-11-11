МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Сокращение запасов угля на Украине ускорилось, из-за чего в начале отопительного сезона страна вынуждена импортировать электроэнергию. Уголь закупают в Польше, а также в США и Колумбии. Сейчас он идет в топку прямо "с колес", а если угля не хватит, для производства электроэнергии предлагается использовать природный газ. Параллельно Украина скупает электричество у соседей. Почему Украина "висит" на белорусском проводе

ЗАПАСЫ НА КРИТИЧЕСКИ НИЗКОМ УРОВНЕ

Запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тыс. т, что на 310 тыс. т меньше так называемых гарантированных запасов, сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении оперативные данные. По данным украинского депутата, за последние сутки запасы снизились на 13,8 тыс. т.

Расход угля на ТЭС существенно ускорился из-за роста потребления электроэнергии после похолодания в ряде украинских регионов. Из-за нехватки угля в стране возник дефицит электроэнергии. В начале отопительного сезона Украина вынуждена импортировать электроэнергию, чтобы не допустить сбоев в энергоснабжении. 6 ноября экспорт электроэнергии в страну начала Белоруссия.

Несмотря на то, что ранее украинские СМИ сообщали о прекращении поставок белорусской электроэнергии с 9 ноября, поставки продолжатся в соответствии с договоренностями. Их объем растет: если 6 ноября было забронировано 5 МВт мощности ЛЭП, то 9 ноября это показатель достиг 415 МВт. На 10 ноября украинские компании на аукционе забронировали 620 МВт мощности: ТЭТ групп — 400 МВт, "Запад Энерго сбыт" — 200 МВт, "Овис Трейд" — 20 МВт.

Ранее сообщалось, что основным покупателем электроэнергии из Белоруссии был украинский "Энергоатом", но Минск отказал в поставках этой компании. Существующие мощности ЛЭП позволяют импортировать из Белоруссии до 900 МВт.

ЗАКУПЯТ УГОЛЬ ЗА ОКЕАНОМ

Генеральный директор энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко оценивает дефицит электроэнергии на Украине во время отопительного сезона — с ноября 2021 года по март 2022 года — в 5,5 млрд кВт-ч при условии, что генерирующие мощности компании — 28-29 блоков ТЭС — будут максимально загружены.

Принадлежащая олигарху Ринату Ахметову ДТЭК является крупнейшей энергетической компанией Украины. Она владеет 10 из 15 украинских ТЭС, включая две на территории ДНР и ЛНР, неподконтрольной киевскому режиму.

Кроме того, эта компания владеет шахтами, на которых добывается три четверти всего украинского угля. В январе — сентябре 2021 года добыча угля на Украине — за исключением ДНР и ЛНР — составила 21,816 млн т, что на 3,7% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Однако собственная добыча энергетического угля не может обеспечить потребности компании, поэтому топливо приходится импортировать.

"В целом в 2021 году мы импортировали 2,5 млн т угля. В первом квартале следующего года 600 тыс. т угля у нас уже законтрактовано: поставки из Польши и поставки морем. У нас проблемы с поставками антрацита", — сообщил Тимченко.

Все украинские шахты, где добывается антрацит, находятся на территории ДНР и ЛНР. На Луганской ТЭС, которая использует антрацит, запасы составляют 63,6 тыс. т. По словам главы ДТЭК, этого объема хватит до 10-15 декабря — в зависимости от погодных условий. Эксперт предрек обвал экономики Украины из-за энергокризиса

До конца этого года ДТЭК планирует импортировать 400 тыс. т угля. Кроме того, компания подписала соглашения на поставку 600 тыс. т в первом квартале 2022 года. Из этого объема 380-400 тыс. т поступят из США и Колумбии. Цена на заокеанский уголь составит от $160/т до $250/т. В январе-марте следующего года ДТЭК рассчитывает на поставки из Польши в объеме 80 тыс. т ежемесячно.

Кроме того, Тимченко не исключает использование смеси угля с природным газом в случае необходимости. ДТЭК располагает собственными газовыми активами. В январе-сентябре этого года добыча "ДТЭК Нефтегаз" — дочерняя компания на 100% принадлежащая ДТЭК — достигла 1,5 млрд куб. м. В этом году планируется добыть около 2 млрд куб. м газа.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей негосударственной газодобывающей компанией на Украине.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДЫ

Глава наблюдательного совета второй крупнейшей энергетической компании Украины государственной "Центрэнерго" Денис Кудин также сообщил о крайне низких запасах угля в начале отопительного сезона. 8 ноября на принадлежащих "Центрэнерго" трех ТЭС, включая крупнейшую на Украине Углегорскую ТЭС мощностью 3,6 ГВт, запасы угля чуть больше 100 тыс. т. В связи с этим компания вынуждена работать "с колес" — доставляемое по железной дороге топливо немедленно отправляется в топку электростанции.

По словам Кудина, "Центрэнерго" не смогла накопить уголь в необходимом количестве из-за недостаточного финансирования государственных шахт, что привело к падению добычи. Несмотря на сложную ситуацию, "Центрэнерго" "прикладывает максимум усилий, чтобы блэк-аут (отключение электроэнергии — прим. ред.) не случился", заявил глава наблюдательного совета компании.

В связи с нехваткой угля во время пиковых нагрузок "Центрэнерго" также готова использовать природный газ. Необходимость в этом возникнет в случае резкого похолодания, поэтому Кудин "засыпает и просыпается с прогнозом погоды". Он считает, что "Нафтогаз Украины" располагает большими запасами газа — на 1 ноября 18 млрд куб. м — и может поставить необходимые объемы, если на ТЭС возникнет критическая ситуация. Прошлой зимой на Украине использовался газ. "Готовились неделю": Украина открыла сезон газовых провокаций

Половину потребностей "Центрэнерго" в угле планируется покрыть за счет поставок из-за рубежа — прежде всего из Казахстана и Польши. При этом казахстанский уголь поступает на Украину через Белоруссию. Также ожидаются поставки угля из Европы и Латинской Америки, который будет доставлен морским путем. В ноябре компания планирует импортировать до 200 тыс. т угля.

Тимченко полагает, что во время отопительного сезона "Центрэнерго" необходимо закупить за рубежом 1 млн т угля, что позволяет выработать 2 млрд кВт-ч. Но из-за дороговизны угля на международном рынке тариф на электроэнергию должен быть повышен до 4 гривны/кВт-ч. Сейчас на Украине для населения установлен льготный тариф 1,44 гривны/кВт-ч при условии соблюдения лимита потребления — до 100 кВт-ч в месяц. Но с 1 января он будет отменен, все домохозяйства будут платить 1,68 гривны/кВт-ч. Для промышленных предприятий тарифы разные в зависимости от региона и поставщика электроэнергии — от 0,83 гривны/кВт-ч в Киевской области до 3,44 гривны/кВт-ч в Луганской.

Даже если "Центрэнерго" сможет закупить за рубежом 1 млн т угля, то это не избавит Украину от импорта электроэнергии. Ожидается, что кроме Белоруссии в ноябре поставки начнет Россия. Украинские компании уже забронировали 2,2 ГВт мощности трансграничных ЛЭП, чтобы иметь возможность получать электроэнергию из "страны-агрессора".

Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Киев готов принять "соответствующие решения в ответ на энергетический терроризм России". Что он имел в виду под "терроризмом" и какие именно решения будут приняты, Данилов не уточнил.