МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Оптовые цены на газ в Европе останутся высокими до конца текущего года и могут опуститься до 50 евро за МВт.ч, что составляет примерно 600 долларов за тысячу кубометров, только к весне, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

"Цена на природный газ выросла с чуть более 7 евро за МВт.ч в апреле 2020 года до примерно 90 евро за МВт.ч к дате отсечения (завершения сбора данных для этого прогноза, 25 октября 2021 года — ред.). Фьючерсный рынок на дату отсечения предполагает, что европейские оптовые цены на газ останутся высокими до конца года и вернутся к отметке примерно в 50 евро за МВт.ч к началу весны", — говорится в документе.