МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" в этом году рассчитывает перевыполнить план сооружения межпоселковых газопроводов для газификации населения, сообщает компания.

"Газпром" рассчитывает перевыполнить план на 2021 год по сооружению межпоселковых газопроводов для газификации", — говорится в сообщении на официальном канале компании в соцсети Telegram.

С начала года построено 87 таких газопроводов, их протяженность — более 1,5 тысяч километров, уточнили в компании. Оператор ГТС Украины: "Газпром" вернулся к обязательствам по транзиту

Возможность подключиться к газу получили свыше 58 тысяч домовладений и квартир, что составляет 89% от плана, а также 184 котельные — 97% от плана — в 178 населенных пунктах, также сообщает компания.

Более того, идет ускоренная догазификация домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах, с начала года газифицировано более 90 тысяч домовладений, добавили в "Газпроме".

Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 67 субъектах РФ, а также региональные операторы.