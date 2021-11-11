Январские фьючерсы Brent дорожают до $83,11 за баррель, декабрьские WTI - до $81,8 pа баррель
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к коррекционному росту после снижения ранее в ходе торгов, а также падения накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,57%, до 83,11 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,54%, до 81,8 доллара за баррель.
Днем эти котировки умеренно снижались, а по итогам среды цены на нефть упали на 2,5% по марке Brent и 3,3% по марке WTI — после сообщения об увеличении запасов нефти в США и в ожидании использования американскими властями стратегических запасов сырья для сбития цен.
Так, снижение запасов бензина в США чревато высвобождением запасов нефти из стратегического резерва страны. Кроме того, президент страны Джозеф Байден заявил в среду, что борьба с ростом потребительских цен станет для него приоритетом, и противостоять инфляции он будет, в том числе, путем урегулирования цен на энергоносители.
Кроме того, ранее в четверг ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад, в котором понизила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год на 5,7 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, общим краткосрочным трендом на мировом рынке нефти может стать понижательный.
https://1prime.ru/energy/20211111/835192793.html