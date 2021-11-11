МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к коррекционному росту после снижения ранее в ходе торгов, а также падения накануне, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год

По состоянию на 17.37 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,57%, до 83,11 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,54%, до 81,8 доллара за баррель.

Днем эти котировки умеренно снижались, а по итогам среды цены на нефть упали на 2,5% по марке Brent и 3,3% по марке WTI — после сообщения об увеличении запасов нефти в США и в ожидании использования американскими властями стратегических запасов сырья для сбития цен.

Так, снижение запасов бензина в США чревато высвобождением запасов нефти из стратегического резерва страны. Кроме того, президент страны Джозеф Байден заявил в среду, что борьба с ростом потребительских цен станет для него приоритетом, и противостоять инфляции он будет, в том числе, путем урегулирования цен на энергоносители.

Кроме того, ранее в четверг ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад, в котором понизила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год на 5,7 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, общим краткосрочным трендом на мировом рынке нефти может стать понижательный.