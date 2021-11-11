МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Украина еще раз запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт, сообщили в четверг в пресс-службе оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго".

Второго ноября Киев уже запрашивал аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт. Перед этим украинская сторона также запрашивала 500 МВт из энергосистемы Белоруссии.

"Сегодня, 11 ноября, с 16.00 (17.00 – мск.) диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и во избежание отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии объемом 100 МВт", — говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что причиной запроса стало аварийное отключение двух блоков "ДТЭК Бурштынской ТЭС". В это же время перед активацией аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2.