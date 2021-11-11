2021-11-11T23:26:04+03:00
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В Абхазии могут выключить электричество
Энергетика
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Дополнительные ограничения на подачу электричества могут ввести в Абхазии в случае повышения нагрузок в сетях, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго". Ранее в Абхазии из-за... ПРАЙМ, 11.11.2021
энергетика, энергосети, новости, абхазия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Дополнительные ограничения на подачу электричества могут ввести в Абхазии в случае повышения нагрузок в сетях, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
Ранее в Абхазии из-за нагрузок были введены веерные отключения электричества.
В четверг стало известно, что по причине понижения температуры воздуха на высоковольтной линии Ачгуара увеличились нагрузки.
"В случае повышения нагрузок до пиковых величин, будут вводиться вынужденные ограничения на данной линии, по мере необходимости", — говорится в сообщении.
Ранее РУП "Черноморэнерго" обратилось к жителям Абхазии с просьбой ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня.