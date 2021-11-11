МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Дополнительные ограничения на подачу электричества могут ввести в Абхазии в случае повышения нагрузок в сетях, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

Ранее в Абхазии из-за нагрузок были введены веерные отключения электричества.

В четверг стало известно, что по причине понижения температуры воздуха на высоковольтной линии Ачгуара увеличились нагрузки.

"В случае повышения нагрузок до пиковых величин, будут вводиться вынужденные ограничения на данной линии, по мере необходимости", — говорится в сообщении.

Ранее РУП "Черноморэнерго" обратилось к жителям Абхазии с просьбой ответственно отнестись к возникшей ситуации и максимально сократить потребление до необходимого уровня.