КИЕВ, 12 ноя — ПРАЙМ. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером возможность увеличения поставок газа на Украину. Киев хочет покупать газ у арабской страны

Украина импортирует газ из стран ЕС, в том числе из Словакии.

"Словакия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Сегодня мы обсудили возможности увеличения поставок природного газа через территорию Словацкой Республики. Это может быть в соответствии с договоренностями операторов ГТС наших стран", — сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с Хегером в пятницу.

Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа из России в ЕС за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 35,3 миллиарда кубометров. Транзит в Словакию за этот период составил 35,3 миллиарда кубометров.