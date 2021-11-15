МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 5%, в моменте превышали 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. В Польше боятся, что Белоруссия устроит очередной газовый кризис

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 951,3 доллара, после чего цены немного снизились, на 10.47 мск составляют 945 долларов, что на 5% выше расчетной цены предыдущего торгового дня (почти 900 долларов).

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.