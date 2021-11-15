МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем опускаются более чем на 1% на сохранении опасений вокруг увеличения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Министр нефти Омана не рассчитывает на резкий рост цен на нефть

По состоянию на 13.58 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,22% — до 81,17 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 1%, до 78,89 доллара за баррель.

Аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что на рынке "продолжаются спекуляции по поводу выпуска нефти из стратегических резервов США". Ранее власти страны заявляли, что могут высвободить нефть из резервов, чтобы сдержать рост цен на бензин.

При этом ранее в понедельник министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции ADIPEC заявил, что решения ОПЕК+ не политические, а объективные. Министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи в рамках этой же конференции высказал уверенность, что цены на нефть не вырастут до 100-140 долларов за баррель.

В то же время инвесторы оценивают статистику из Китая, которая вызывает опасения. Добыча нефти в стране в январе-октябре выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн.