МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава ЛНР Леонид Пасечник в беседе с РИА Новости в понедельник заявил, что без прекращения кровопролития в Донбассе коммерческие поставки угля и электроэнергии Киеву с территории самопровозглашенной Луганской народной республики невозможны.

Ранее в ЛНР заявили: в ходе заседания экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на прошлой неделе, представители украинских властей обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Полномочный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего отметил, что на согласие представителей республик обговорить эту тему представители Киева ничего не ответили. Пасечник пояснил РИА Новости: Киев намеревался договориться "по-тихому".

"В любом случае, без прекращения кровопролития никакая торговля невозможна. Их предложений по восстановлению социально-экономических связей мы ждали с весны 2017 года, когда они (власти Украины — ред.) ввели экономическую и логистическую блокаду республик и перекрыли поставки нашего угля и продукции. Но прибежали они, когда доруководились до веерных отключений. И все равно убежали снова. Пусть руководят и дальше", — отметил представитель ЛНР.

"Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений", — отметил Пасечник.