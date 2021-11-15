БЕРЛИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Высший административный суд Грайфсвальда во вторник рассмотрит иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток 2", заявила РИА Новости представитель суда Доротея тер Веен. "Газпром" рассказал о рекордных отборах газа из европейских хранилищ

"Завтра состоятся устные прения по данном процессу, они начнутся в 10.00 (12.00 мск). Будет ли завтра принято окончательное дело (по иску), я сказать не могу — это остается предметом устных прений", — сказала тер Веен.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe летом текущего года подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока 2". Этим иском они оспаривают решение Управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило заявку экологов. Необходимость пересмотра Deutsche Umwelthilfe, которые регулярно критиковали проект трубопровода, обосновывали тем, что, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировки и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.