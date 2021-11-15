Суд в ФРГ 16 ноября рассмотрит иск экологов против "Северного потока-2"
БЕРЛИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Высший административный суд Грайфсвальда во вторник рассмотрит иск от немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по трубопроводу "Северный поток 2", заявила РИА Новости представитель суда Доротея тер Веен.
"Завтра состоятся устные прения по данном процессу, они начнутся в 10.00 (12.00 мск). Будет ли завтра принято окончательное дело (по иску), я сказать не могу — это остается предметом устных прений", — сказала тер Веен.
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe летом текущего года подала иск в суд с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию "Северного потока 2". Этим иском они оспаривают решение Управления горного надзора Штральзунда, которое изначально и отклонило заявку экологов. Необходимость пересмотра Deutsche Umwelthilfe, которые регулярно критиковали проект трубопровода, обосновывали тем, что, по их мнению, новые методы оценки эмиссии метана при добыче, транспортировки и переработке природного газа указывают на то, что вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем считалось ранее.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://1prime.ru/energy/20211115/835221017.html