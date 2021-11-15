МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" вновь не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину, однако компания снова выкупила их часть — почти четверть — на украинской границе со Словакией, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP. Пошли на принцип. Украина нашла альтернативу "Газпрому"

Оператор польской газотранспортной системы (ГТС) Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на вторник дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал — Европа" в объеме почти 58 миллионов кубометров, однако предложение осталось невостребованным.

"Оператор ГТС Украины" выставил для бронирования на вторник допмощности на границе с Россией — через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" — в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными. Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и в пятницу, вновь дополнительно заказано чуть меньше четверти предлагавшегося объема — примерно 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.

Результаты прошедших аукционов повторяют схему прокачки газа "Газпромом" в Европу через Украину и Польшу, которой компания пользуется с 10 ноября, и не предполагают дальнейшего увеличения транзита.

Так, заявки на прокачку через украинскую ГТС в понедельник указывают на максимальный в рамках контрактных обязательств компании объем поставок — 109 миллионов кубометров. Заявки на транзит через Польшу в Германию по "Ямалу — Европе" растут с середины прошлой недели, в понедельник поток газа колебался в районе 1,1-1,2 миллиона кубометров в час.

"Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручал увеличить запасы в хранилищах Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ — немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".