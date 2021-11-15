МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли почти на 8%, составив — с учётом смены валютных курсов — 960,4 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. "Нафтогаз" примет участие в сертификации "Северного потока-2"

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 950 долларов. Фьючерсы в течение дня торговались на уровне выше расчётной цены пятницы (почти 900 долларов или 782,6 евро), их стоимость колебалась в районе 925-950 долларов, а к концу торговой сессии выросла до 960 долларов (почти 842,1 евро), что с учётом смены валютных курсов на 7,8% выше расчётной цены пятницы.

Повлиять на рост цен в понедельник могли результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.