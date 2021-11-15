КИЕВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нехватки угля в стране не будет, ожидаются семь кораблей, которые придут в ближайшее время. Пошли на принцип. Украина нашла альтернативу "Газпрому"

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны составлять 758,3 тысячи тонн.

"Государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем по морю, полностью закрывают потребность энергетической сферы до конца этого года", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник.

По его словам, в случае необходимости страна продолжит закупать уголь, чтобы закрыть потребность в топливе до конца отопительного сезона.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.