МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в декабре вырастет по сравнению с текущим месяцем на 85 тысяч баррелей в день, или на 1%, до 8,316 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Нефть продолжает снижаться на ожиданиях по спросу и предложению

В том числе добыча на бассейне Permian вырастет на 67 тысяч баррелей, до 4,953 миллиона баррелей в день, на Bakken и Eagle Ford рост составит по 5 тысяч, до 1,142 миллиона и 1,083 миллиона соответственно. На месторождении Niobrara добыча вырастет на 4 тысячи, до 612 тысяч баррелей в сутки.

На Appalachia и Anadarko рост составит по 2 тысячи, до 368 и 124 тысяч баррелей в сутки соответственно. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 34 тысячи баррелей в день.

Также EIA ожидает в декабре общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 226 миллионов кубических футов, до 89,376 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в октябре сократилось по сравнению с сентябрем на 222, до 5104.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.