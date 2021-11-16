КИЕВ, 16 ноя — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает "юридическим трюком" создание Nord Stream 2 AG "дочки" в Германии с целью сертификации "Северного потока 2". По его мнению, это не соответствует европейским законам. Германия временно приостановила сертификацию "Северного потока-2"

"Газпром" прибегает к юридическим трюкам. Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода "Северный поток 2", причем только той его части, расположенной на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", — написал Витренко на своей странице в Facebook во вторник.

Также он написал, что Киев призывает США не оставить без внимания такие "трюки" и ввести против оператора "Северного потока-2" санкции.

Ранее в Nord Stream 2 AG заявили РИА Новости, что учреждают дочернюю структуру в Германии, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока-2" как независимого.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.