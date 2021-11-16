ВЕНА, 16 ноя — ПРАЙМ. В пресс-службе австрийской компании OMV сообщили, что она не комментирует приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток-2". Германия временно приостановила сертификацию "Северного потока-2"

"OMV — один из кредиторов проекта "Северный поток 2". Мы не можем комментировать политические дискуссии и решения, а также делать прогнозы", — ответили представители OMV на просьбу прокомментировать решение немецкого регулятора.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщил, что учреждает дочернюю структуру в Германии, с целью обеспечения соответствия применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора "Северного потока-2" как независимого, не став комментировать детали процедуры и ее влияние на сроки ввода газопровода.