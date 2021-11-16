МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Москва не слышала политических заявлений от ФРГ по теме приостановки сертификации "Северного потока-2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Пока что в том, что касается официальной позиции в первую очередь Германии, которая является реципиентом этого проекта "Северный поток-2", мы не слышали каких-то политических заявлений на сей счет", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Также Чижов заявил, что не видит связи между приостановкой сертификации "Северного потока-2" и миграционным кризисом.

"Я думаю, что нет, я бы не делал таких поспешных выводов. Речь идет о сертификации, во-первых, а во-вторых, не о заморозке, а о приостановке. С чем это связано, откровенно говоря, надо разобраться, прежде чем делать выводы", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.