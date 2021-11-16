МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Директор Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии Штефан Крянгэ заявил, что компания "Тираспольтрансгаз" не может получить лицензию, чтобы расплачиваться за топливо напрямую с "Газпромом".

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский ранее сообщил, что власти ПМР обратились к премьеру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямых отношений Тирасполя с российским "Газпромом". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что соответствующее заявление от компании "Тираспольтрансгаз" поступило на рассмотрение Национального агентства по регулированию энергетики.

"Тираспольтрансгаз" просит нас выдать лицензию поставщика газа, а эта компания занимается транспортировкой газа по газопроводу. Мы не можем выдать лицензию газотранспортной компании", — заявил Крянгэ в комментарии порталу Newsmaker.

Он заявил, что проблему можно решить, если создать другую компанию, которая будет заниматься поставкой газа для Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.