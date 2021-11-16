Кишинев не может выдать "Тираспольтрансгазу" лицензию для прямых отношений с "Газпромом"
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Директор Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии Штефан Крянгэ заявил, что компания "Тираспольтрансгаз" не может получить лицензию, чтобы расплачиваться за топливо напрямую с "Газпромом".
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский ранее сообщил, что власти ПМР обратились к премьеру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямых отношений Тирасполя с российским "Газпромом". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что соответствующее заявление от компании "Тираспольтрансгаз" поступило на рассмотрение Национального агентства по регулированию энергетики.
"Тираспольтрансгаз" просит нас выдать лицензию поставщика газа, а эта компания занимается транспортировкой газа по газопроводу. Мы не можем выдать лицензию газотранспортной компании", — заявил Крянгэ в комментарии порталу Newsmaker.
Он заявил, что проблему можно решить, если создать другую компанию, которая будет заниматься поставкой газа для Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://1prime.ru/energy/20211116/835234795.html