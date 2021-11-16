МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Новое предложение Польши по шахте туров – неприемлемое, заявила пресс-секретарь минприроды Чехии Петра Роубичкова.

"Новый проект соглашения неприемлем как для минприроды, так и для МИД и для представителей Либерецкого края, которых ситуация с шахтой "Туров" напрямую касается. В связи с нынешней внутриполитической обстановкой в Чехии (8-9 октября прошли парламентские выборы – ред.) польское предложение необходимо обсудить с участием лидеров партий, которые формируют новое правительство республики", — сказала она.

В мае суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров". Чехия протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. А 20 сентября суд ЕС обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава не может позволить себе закрыть шахту "Туров", иначе потеряет 7% энергетического рынка. Премьер Польши Матеуш Моравецкий 26 сентября сообщил о предложениях Варшавы для разрешения ситуации с шахтой. Речь, по его словам, идет о финансовой поддержке со стороны Польши жителей приграничных районов Чехии при реализации проектов, касающихся очистки воды, сооружения противошумовых барьеров и иных инвестиций.

В начале октября замглавы МИД Польши Мартин Пшидач заявил, что Варшава прекращает переговоры с Прагой о шахте "Туров". По его словам, Польша сделала все, чтобы выработать хорошее соглашение, но польские переговорщики пришли к выводу, что чешская сторона из внутриполитических соображений не заинтересована в том, чтобы довести дело до конца.

В ответ на это представитель МИД Чехии Эва Давидова заявила, что для Чехии неприемлемо то, что Польша на заключительном этапе переговоров пришла с предложением о возможности прекращения действия договора через два года после его заключения при том, что добыча угля, в соответствии с действующим разрешением, будет продолжаться еще 23 года.