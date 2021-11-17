БЕЛГРАД, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует просить у российского лидера Владимира Путина договора о ежегодных поставках 3 миллиардов кубических метров газа сроком на 10 лет. Сербия увеличит закупки газа у России

Вучич заявил во вторник, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с Путиным. По словам сербского лидера, с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, контракт истекает в конце года.

"Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по 3-4 миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии", — сказал Вучич в эфире TV Happy.

По его данным, 1,8 миллиона кубометров в сутки уходит только на ТЭЦ Нови-Сад. Вучич указал на возросшее потребление газа, так в подземном хранилище газа Банатски-Двор 14 октября было 262 миллиона кубометров, а на сегодняшний день осталось 161 миллион кубометров.

"Мы сейчас будем просить президента Путина, чтобы нам одобрил объемы на 10 лет по 3 миллиарда кубометров в год", — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что необходимо увеличить ПХГ Банатски-Двор еще на 250 миллионов кубометров.

Сейчас Россия — фактически единственный поставщик природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров этого газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января.

Как сообщали РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Сам же проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.