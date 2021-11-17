МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Подготовка энергокомпаний к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2021 года завершена, свою готовность подтвердили 97% энергетических предприятий, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Россия и Молдавия обсудят подписание соглашения по энергетике

"Завершена подготовка энергокомпаний, объектов электроэнергетики к прохождению максимальных нагрузок в осенне-зимний период… В полном объеме или с незначительными отклонениями готовность подтвердили 97% из 454 энергокомпаний", — сказал Шульгинов на заседании правительства.

Министр добавил, что предприятия, которые не выполнили все необходимые условия по подготовке к 5 ноября (дате подведения итогов готовности к ОЗП), продолжат работу под контролем региональных штабов по безопасности электроснабжения и правкомиссией по обеспечению электроснабжения.

Шульгинов сообщил, что объекты энергетики накопили более 16 миллионов тонн твердого топлива и более миллиона тонн мазута, что на 200% и 120% соответственно превысило нормативы.

В ходе подготовки также были выполнены основные ремонтные работы в электросетях и на электростанциях. "Объем финансирования таких работ вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 26%", — отметил министр.

Минэнерго прогнозирует увеличение максимума потребления электроэнергии в РФ в этом отопительном сезоне на 3 ГВт, заявил глава министерства.

"В отопительный сезон продолжится рост энергопотребления. Мы также прогнозируем увеличение максимума электропотребления на 3 ГВт, до 160 ГВт", — сказал Шульгинов.

Рост энергопотребления, по словам министра, вызван восстановлением экономики после пандемии.

В октябре председатель правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Федор Опадчий сообщал, что электропотребление в России уже превысило уровень 2020 года на 5,6%. По его словам, это связано не только с явным промышленным ростом, но и влиянием температурного фактора — лето было жарким.