МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Для Украина газ останется приоритетным ресурсом в течение ближайших 15 лет, заявили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины" со ссылкой на главу компании Сергея Макогона.

"Выступая на форуме Mintrans Сергей Макогон отметил, что газ для Украины будет оставаться приоритетным ресурсом на ближайшие 15 лет. Это основное "переходное топливо" на пути к возобновляемым источникам энергии", — говорится в Telegram-канале "Оператора ГТС Украины".

Глава компании считает, что реконструкция ГТС (газотранспортной системы — ред.) завершится в течение трех лет. Еврокомиссия обсудила с Украиной приостановку сертификации Nord Stream 2

Инфраструктура останется востребованной и важной для потребителей внутри страны. К 2025 году планируется завершение ее реконструкции, на эти цели будет направлено 1,5 миллиарда гривен, или 56,7 миллиона долларов, сказал Макогон.

С ноября 2015 года Украина не закупает топливо у РФ, а закачивает в свои хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе.

"Оператор ГТС Украины" в ноябре сообщил, что транзит газа из РФ в Европу за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 35,3 миллиарда кубометров.